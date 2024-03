Nowa Droga. Czas Grudziądza: - Jesteśmy kandydatami na trudne czasy. Priorytety dla osiedli Owczarki i Tarpno

Marek Nowak, kandydat na prezydenta Grudziądza z Nowej Drogi. Czasu Grudziądza: - Chcę jasno powiedzieć mieszkańcom, że osiedla to też miasto. Miasto to nie tylko centrum. Gwarantuję, że to co zostało wyartykułowane przez kandydatów zostanie zrobione. Jesteśmy zdeterminowani i wiemy jak to zrobić, skąd pozyskać pieniądze, mając na uwadze to, że miasto jest zadłużone. Jesteśmy kandydatami na trudne czasy. Nie chcemy, by zarządzanie miastem było promocją władzy. Zarządzanie to dialog.