Maria Andrejczyk - tak mieszka i żyje na co dzień. Piękna lekkoatletka pokonała kontuzje i znowu walczy o medale [16.06.24]

Długie miesiące walki z kontuzjami, zwątpieniem i bólem już za nią i wreszcie nasza wicemistrzyni olimpijska wróciła do rywalizacji w wielkich imprezach. Mistrzostwa Europy w Rzymie zakończyła na 9. miejscu, choć oczekiwania były większe. Absolutnie nie tak wyobrażałam sobie ten finał. Wiedziałam, że to będzie duże wyzwanie. Pierwszy raz w karierze rzucałam dzień po dniu. Zrobiliśmy z moim teamem naprawdę bardzo dużo. Wydaje się, że mogła zawalić psychika. Żałuję, że nie wyszło, ale łez nie będzie. Nie mam zamiaru płakać, jestem szczęśliwa, że wróciłam do rzucania - powiedziała po rywalizacji w Rzymie Maria Andrejczyk, która rewanż zapowiada na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

