Masz pięknie zdjęcia? Zgłoś je na konkurs "Grudziądz Foto"! To już ostatnia szansa

NOWE FAKTY Remont mostu w Toruniu. Będą windy! Zobaczcie, jak idą prace

Remont mostu w Toruniu trwa już od ponad roku. Każdego dnia na budowie pracuje ok. 120 osób. Zobaczcie, czym zajmują się obecnie i co nas czeka w najbliższym czasie. Przypomnijmy, że remont mostu drogowego w Toruniu ma potrwać do listopada 2021 roku.