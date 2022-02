"Matki z dziećmi uciekają z Ukrainy przez lasy." Ukraińcy z województwa kujawsko-pomorskiego o rozpoczęciu wojny

Matki z dziećmi z Ukrainy uciekają przez lasy i pola do Rosji

Liliia Zahnitko, wiceprezes Stowarzyszenia Pracy Społecznej w Bydgoszczy przekazała nam, że trwały, co prawda, przygotowania do tego, że dojdzie do inwazji Rosji na ich kraj, ale Ukraińcy wciąż mieli nadzieję, że jednak tak się nie stanie. Teraz, gdy wojska rosyjskie wkroczyły do ich kraju, a kolejne miasta są bombardowane, Ukraińcy próbują uciekać do Polski, jednak bez jakiegokolwiek podawania im powodu są zawracani w niektórych miejscach na Ukrainie. Ukraińcy podejrzewają, że rząd nie chce, aby mężczyźni wyjechali z kraju, ponieważ będą musieli walczyć za swoją ojczyznę. - Dostałam informację od osoby, która mieszka na wschodzie Ukrainy, że matki z dziećmi uciekają przez lasy i pola do Rosji - powiedziała nam Liliia Zahnitko i dodała, że inni z kolei uciekają do centrum Ukrainy, a ci, na których terenie spadły bomby, uciekają do tych miejsc, w których wybuchów do tej pory nie było. Nikt nie wie, jak się zachowywać, czy uciekać, czy zostać. - Ci którzy nie mają dokąd uciekać czekają na to, co będzie - dodała Liliia Zahnitko.