mBank zwróci klientom niesłusznie pobierane opłaty. Sprawdź, czy też dostaniesz pieniądze od banku

mBank zwróci klientom pieniądze

UOKiK informuje klientów mBanku o należnych im zwrotach pieniędzy.

mBank zwróci klientom niesłusznie pobrane opłaty za wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny; bank zaniechał też stosowania kwestionowanej praktyki - poinformował w poniedziałek (10 maja) UOKiK.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zakwestionował pobieranie przez mBank opłat za wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny. W wyniku podjętych przez Urząd działań Bank zaniechał stosowania kwestionowanej praktyki i zwróci konsumentom niesłusznie pobrane opłaty - czytamy w komunikacie opublikowanym w poniedziałek (1 maja) na stronie UOKiK.

mBank wypłaci pieniądze swoim klientom. Kto otrzyma zwrot opłat?

Postępowanie przeciwko mBankowi zostało wszczęte przez Prezesa UOKiK w maju 2020 r. Podstawą do zajęcia się sprawą była skarga konsumenta, który został zobowiązany do zapłaty określonej kwoty za to, że wypowiedział umowę o kredyt odnawialny.