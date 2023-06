Medale Sędziwoja za zasługi dla gminy Szubin. W 2023 r. trzy laureatki [zdjęcia]

- Medal Sędziwoja to najwyższe wyróżnienie przyznawane w gminie Szubin. Dzisiaj trafia do naprawdę godnych rąk. Mamy przed sobą damy naszego szubińskiego życia. Każda z was jest trochę inna, ale łączy was jedno. Jesteście nastawione na współpracę i co najważniejsze – kochacie ludzi. Robicie więcej niż się od was oczekuje. Bez was ten świat byłby szary – mówił na uroczystej sesji Rady Miejskiej Szubina, podczas której wręczono medale, Mariusz Piotrkowski, burmistrz Szubina.