Wielką dziurę w ziemi Niemcy zamienili w malownicze jezioro. U nas też można tak zrobić

Berzdorfer See, czyli jezioro o powierzchni 965 hektarów i linii brzegowej o długość 15,5 km (głębokość do 71 m), powstało w latach 2002-2013 na skutek zalania nieczynnej od roku 1997 kopalni węgla brunatnego Berzdorf. Wielka nieckę wypełniono wodą celowo, aby utworzyć akwen dla sportów wodnych i zrewitalizować tereny otaczające.

Mówiąc o 220 metrach, mam na myśli najkrótszą odległość od granicznej rzeki, która w tym miejscu mocno meandruje. W najbardziej oddalonym miejscu jest to ok. 800 m.

To doskonała wskazówka dla nas, gdy zaprzestaniemy eksploatację odkrywek węgla brunatnego i ogromną ranę w ziemi trzeba będzie opatrzyć.

Jest przystań, są plaże, restauracje

Zbudowano przystań jachtową, utworzono kilka plaż (w tym Blaue Lagune), dwa campingi, place zabaw i park linowy, a ofertę gastronomiczną zapewnia kilka restauracji. W leżącym na południowym brzegu Tauchritz (to formalnie Görlitz) znajdują się dwa hotele z restauracjami: „Dwór Nad Jeziorem” - Gut am See Hotel & Restaurant oraz „Wyspa Zmysłów” - Insel der Sinne - Hotel - Restaurant – Spa. Ich oferty znajdują się na Booking.com