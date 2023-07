Miejska stacja paliw we Włocławku. Jedna firma zainteresowana jest budową

Jakie jest zainteresowanie budową miejskiej stacji paliw we Włocławku?

Pierwsza miejska stacja paliw we Włocławku powstać ma na osiedlu Kazimierza Wielkiego

Przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie miejskiej stacji paliw ogłoszono w czerwcu 2023 roku. Początkowo termin składania ofert wyznaczono na 14 lipca, został jednak wydłużony do 24 lipca do godziny 10. Otwarcie ofert zaplanowano na ten sam dzień. Do zadań wykonawcy należeć będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa stacji paliw polegać będzie między innymi na rozbudowie, przebudowie i remoncie obiektów budowlanych oraz instalacji technologicznej istniejącej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Wykonawca inwestycji wybuduje także czterostanowiskową myjnię samoobsługową – dwa stanowiska dla samochodów osobowych i dwa dla ciężarowych solo trzyosiowych o maksymalnej długości 11 m i wysokości 4 m.