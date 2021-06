Miejski program in vitro dla Włocławka. Wiemy kiedy skorzystają z niego pierwsze pary

O wprowadzenie miejskiego programu leczenia niepłodności metodą in vitro we Włocławku postulowali radni Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Na początku lutego 2021 roku, radni Lewicy przygotowali wniosek do prezydenta Marka Wojtkowskiego o wprowadzenie zmiany do projektu budżetu na 2021 rok dotyczącej wsparcia leczenia niepłodności metodą in vitro. Chcieli, aby na ten cel uwzględniono przynajmniej 200 tysięcy złotych. Poprawki do uchwały budżetowej wprowadzono 30 marca podczas sesji Rady Miasta. Na opracowanie miejskiego programu in vitro i pomoc pierwszym parom z Włocławka, na 2021 rok zarezerwowano 100 tysięcy złotych.