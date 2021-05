Kto będzie mógł skorzystać z miejskiego programu in vitro we Włocławku?

We Włocławku trwają przygotowania do wdrożenia miejskiego programu in vitro

We Włocławku trwają przygotowania do uruchomienia miejskiego programu in vitro. W budżecie miasta na 2021 rok zarezerwowano na ten cel 100 tysięcy złotych. Obecnie program czeka na ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Powinna być gotowa w czerwcu tego roku. Jeśli będzie pozytywna, miasto będzie mogło podjąć działania zmierzające do wdrożenia programu.

Zobacz wideo: Będzie wakacyjny boom? Polacy stęsknieni za podróżami.

Mieszkańcy Włocławka wypełnili ponad 300 ankiet dotyczących programu in vitro Przypomnijmy, że o wprowadzenie miejskiego programu leczenia niepłodności metodą in vitro we Włocławku postulowali radni Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Na początku lutego bieżącego roku, radni Lewicy z Włocławka przygotowali wniosek do prezydenta Marka Wojtkowskiego o wprowadzenie zmiany do projektu budżetu na 2021 rok dotyczącej wsparcia leczenia niepłodności metodą in vitro. Chcieli, aby na ten cel uwzględniono przynajmniej 200 tysięcy złotych.

Poprawki do uchwały budżetowej wprowadzono 30 marca podczas sesji Rady Miasta. Na opracowanie miejskiego programu in vitro i pomoc pierwszym parom z Włocławka, na 2021 rok zarezerwowano 100 tysięcy złotych. Do końca marca włocławski magistrat zbierał też opinie mieszkańców dotyczące wprowadzenia programu in vitro. Mieszkańcy wypełnili około 350 ankiet, w których odpowiadali m. in. na pytania dotyczące zainteresowania skorzystaniem z metody in vitro oraz tego, czy Włocławek powinien dofinansować program leczenia niepłodności metodą in vitro. Było także miejsce na podanie własnych uwag i spostrzeżeń dotyczących projektu.

Kiedy pierwsze pary z Włocławka będą mogły skorzystać z miejskiego programu in vitro? Program leczenia niepłodności metodą in vitro dla mieszkańców Włocławka jest już gotowy, czeka jednak na opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ocena powinna być gotowa jeszcze w czerwcu bieżącego roku.

- Jeśli opinia okaże się pozytywna, będzie to oznaczało, że Miasto może rozpocząć działania zmierzające do wdrożenia programu. Pierwszym i najważniejszym krokiem będzie procedowanie projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w tej sprawie, kolejnym – ogłoszenie konkursu ofert, którego celem będzie wyłonienie realizatorów programu

– informuje Urząd Miasta Włocławek. Jeśli program uzyska pozytywną ocenę, pierwsze pary będą mogły skorzystać z dofinansowania procedury in vitro jeszcze w 2021 roku. W tym roku samorząd Włocławka będzie chciał umożliwić skorzystanie z procedury in vitro dofinansowanej z budżetu miasta, dwudziestu parom. Natomiast w kolejnych dwóch latach (2022 i 2023 rok) sześćdziesięciu parom.

- Praktyczny poziom zainteresowania ze strony włocławian pomoże oszacować skalę potrzeb i zaplanować adekwatne środki finansowe na ewentualną kontynuację programu w kolejnych latach. Obecny plan zakłada obniżenie kosztów ponoszonych przez pacjentów na leczenie niepłodności o 5 tysięcy zł do końca 2023 roku

– informuje Urząd Miasta Włocławek. Kto będzie mógł skorzystać z programu in vitro we Włocławku? Z dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro będą mogły skorzystać pary, które posiadają dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę niepłodności, a wiek pań w dniu pierwszej wizyty u realizatora programu in vitro będzie mieścił się w przedziale 25 - 40 lat. Co istotne, pary chcące skorzystać z programu muszą mieszkać we Włocławku przynajmniej od 12 miesięcy od chwili zgłoszenia się do programu i rozliczać podatek dochodowy za poprzedni rok w Urzędzie Skarbowym we Włocławku.

- Pary będą też musiały wyrazić zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów – informuje włocławski magistrat.