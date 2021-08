Miejski program in vitro we Włocławku. Gdzie będzie realizowany?

Miejski program in vitro obejmuje panie od 25. do 40. roku życia (podany wiek dotyczy pierwszej wizyty u realizatora programu). Z programu będą mogły skorzystać małżeństwa i osoby będące w związkach partnerskich, które we Włocławku mieszkają przynajmniej od 12 miesięcy i rozliczyły PIT za ubiegły rok właśnie we Włocławku. Warto zaznaczyć, że z programu skorzystać mogą osoby, u których stwierdzono (musi być to potwierdzone dokumentacją medyczną) bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego. Pary, które zdecydują się na skorzystanie z dofinansowania będą musiały wyrazić zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów.