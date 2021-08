Wyprawka szkolna dla niepełnosprawnych uczniów we Włocławku. Jak złożyć wniosek?

- Wnioski dostępne będą w szkole, w której uczyć się będzie uczeń. Aby otrzymać powyższą pomoc należy złożyć wniosek w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń, a do wniosku dołączyć jedynie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – informuje Urząd Miasta Włocławek. - Dofinansowanie zostanie wypłacone w wysokościach od 225zł do 445 zł na podstawie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (faktury, rachunki). Wysokość pomocy uzależniona jest od typu szkoły i rodzaju niepełnosprawności.