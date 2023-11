Mieszkańcy bydgoskiego Śródmieścia pytają, dlaczego przy placu Piastowskim zniknęły przejścia dla pieszych Maciej Czerniak

Przejście dla pieszych zniknęło, między innymi na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Wileńskiej Polskapress

Zniknęły przejścia dla pieszych przez ulicę Chrobrego w Bydgoszczy, w rejonie skrzyżowań z Wileńską i przy Placu Piastowskim. "Dbam o to, by nauczyć mojego małego synka, jak należy prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Teraz utrudniono mi to", mówi jeden z mieszkańców Śródmieścia.