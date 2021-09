Mieszkańcy Osiedla Leśnego w Golubiu-Dobrzyniu w akcji Sprzątania Świata. Zobacz zdjęcia

Niestety w naszych lasach jest bardzo dużo śmieci. Od papierków przez butelki, po duże odpady, jak opony czy sprzęty agd i meble. Jest to zupełnie niezrozumiałe, tym bardziej, że każdy płaci opłaty za odbiór śmieci z własnego domu czy mieszkania. W ramach złożonej deklaracji i miesięcznych opłat, wszystkich odpadów można pozbyć się nie szkodząc środowisku i nie są za to pobierane dodatkowe opłaty. Jeśli w gminie jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to tam należy dostarczyć wielkogabarytowe odpady. Takie punkty działają w Kowalewie Pomorskim i gminie Golub-Dobrzyń – w Białkowie. Gdy punktu nie ma, tak jest w Golubiu-Dobrzyniu, wówczas zgłaszamy do Urzędu konieczność odbioru dużych odpadów. Mimo tego wiele osób zamiast normalnej, wygodnej i bezkosztowej drogi, śmieci wywozi do lasu. Tereny zielone są także często miejscem spotkań i spożywania alkoholu. W miejskich lasach amatorzy takiego spędzania czasu porobili nawet miejsca do siedzenia. Obok jednak zostawiają sterty butelek i śmieci.