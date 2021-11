Mieszkańcy Wąbrzeźna i okolic są przerażeni brakiem lekarzy w szpitalu. Prezes Nowego Szpitala odpowiada

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie poszukuje lekarzy, także z zagranicy

Po uzyskaniu informacji, że w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie są ogromne problemy z dostępem do lekarzy, m.in. do lekarzy pierwszego kontaktu, dyrekcję wąbrzeskiego szpitala poprosiliśmy o wyjaśnienia. Zapytaliśmy, czy są to potwierdzone informacje oraz jak szpital planuje rozwiązać ten problem.

Łukasz Płaza, prezes zarządu Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie mówi nam, że jak wszystkie szpitale w województwie kujawsko-pomorskim także do szpitala w naszym mieście poszukiwani są lekarze, m.in. z zagranicy. Dyrekcja wąbrzeskiego szpitala oferuje wynagrodzenia, które mieszczą się w średniej stawce wojewódzkiej lub nawet ją przekraczają. Jak jednak zaznacza prezes Łukasz Płaza, problem braku lekarzy nie wynika z oferowania zbyt niskiego wynagrodzenia, a z tego, że lekarzy po prostu brakuje, także we wszystkich okolicznych szpitalach, również w tych największych w regionie.