Mieszkańcy Włocławka i powiatu czekają na ogólnodostępny parking przy szpitalu

Z tym problemem od dawna zmagają się zmotoryzowani mieszkańcy Włocławka i powiatu włocławskiego, którzy odwiedzają bliskich w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. A i pacjenci przyszpitalnych przychodni. Chodzi o brak miejsc do parkowania. Wydzielone zatoki parkingowe są przy szpitalu zwykle zajęte. Jest ich po prostu za mało. Skutek jest taki, że gdy zwalnia się jakieś miejsce, kierowcy oczekujący przy zatokach urządzają wyścigi.

Na sesji powiatu włocławskiego ten problem poruszył radny Kazimierz Kaca. - Byłem w w kilku szpitalach naszego województwa, czy to w Toruniu, czy w Bydgoszczy - mówił radny. I dodawał, że wszędzie przy szpitalach wojewódzkich są parkingi. Tylko we Włocławku nie ma.

- W związku z brakiem miejsc parkingowych samochody stoją nawet na odcinku pół kilometra przy drodze – wskazywał Kazimierz Kaca. - Tam prędzej czy później dojdzie do wypadku. Zdaniem radnego budowa parkingu przy szpitalu powinna być jednym z zadań priorytetowych, nie tylko dla powiatu włocławskiego, ale dla tego regionu.

Obecny na sesji rady powiatu radny województwa Stanisław Pawlak przyznał, że były różne koncepcje rozwiązania problemu parkowania przy szpitalu. Jedna z nich to budowa parkingu wielopoziomowego. - Budowa parkingu na jednym poziomie też była rozważana, ale nie ma odpowiedniego terenu - dodawał. Jeśli zaś chodzi o parking wielopoziomowy, to teren został wydzielony, tylko że otwartym pozostaje pytanie, kto go pobuduje, kiedy i za jakie pieniądze.