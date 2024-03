Mieszkania za czasów PRL-u - tal wyglądały. Meblościanki, boazeria i wiele, wiele innych

Mieszkania z czasów PRL-u. Ławy, meblościanki i dużo wzorów

Aranżacje w stylu PRL-u coraz częściej goszczą we współczesnych wnętrzach. I choć dla niektórych mogły być symbolem kiczu, to jednak nie sposób przyznać, że meble z tamtych czasów cechowała ogromna uniwersalność.

Mieszkania w dobie PRL-u charakteryzowały się dużą ilością mebli oraz różnorodnością wzorów i materiałów, często na małej powierzchni. Dawniej we wnętrzach królowały tureckie dywany, ciężki zasłony, czy kolorowe tapety.

Tak wyglądały mieszkania za czasów PRL-u. Kolorowe tapety, boazeria, tapczany i kultowe meblościanki

Warto również wspomnieć, że w tamtej epoce dostępność przedmiotów codziennego użytku, czy dodatków była mocno ograniczona. Ponadto metraż, głównie w blokach, był zazwyczaj niewielki i nie dawał wielkiego pola do popisu. Mimo to mieszkania z tamtych czasów miały swój unikatowy klimat.

Na podłogach królowały drewniane parkiety, a na ścianach i sufitach boazeria. Równie popularna była lamperia, czyli ściana do połowy wykonana z tapety, drewna, czy farby olejnej. Meble z tamtych czasów były wyraziste, przez co współcześnie bez problemu można sklasyfikować je do epoki PRL-u.