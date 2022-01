Mieszkasz w gminie Pruszcz i chcesz usunąć z dachu eternit? Gmina zapłaci za tę inwestycję

Gmina Pruszcz zdobyła dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów z azbestem. Dlatego zachęca mieszkańców - właścicieli nieruchomości, którzy planują wymienić azbestowe pokrycie dachowe - do złożenia wniosku o udział w programie utylizacji azbestu.

Zmiana pokrycia musiałaby się odbyć w okresie 1 kwietnia – 30 września 2022 r. Wnioski o pokrycie kosztów można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Pruszcz (biuro nr 2 lub biuro podawcze) do 31 stycznia 2022 r.

Na swoim portalu gmina podaje korzyści tej oferty.

- Utylizacja azbestu we własnym zakresie na składowisku odpadów niebezpiecznych w Małociechowie jest odpłatna – czytamy. - Przystąpienie do gminnego programu utylizacji azbestu gwarantuje pokrycie kosztów.

Po usunięciu azbestu na własną rękę właściciele są też zobowiązani dostarczyć do urzędu dokument potwierdzający przekazanie odpadów azbestowych na uprawnione składowisko.

W przeciwnym razie ich nieruchomość nadal będzie ujęta w tzw. bazie azbestowej, która monitoruje stopień utylizacji azbestu w całej Polsce. Wynika z niej, że w powiecie świeckim zostało do unieszkodliwienia 31 104 368 kg wyrobów azbestowych. Wszystkie mają zniknąć do 31 grudnia 2032 r.