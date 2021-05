Mikołaj Jabłoński z powiatu brodnickiego, finalista czwartej edycji "The Voice Kids" nagra płytę

Mikołaj Jabłoński z Konojad w gminie Jabłonowo Pomorskie w powiecie brodnickim wziął udział w czwartej edycji "The Voice Kids", gdzie dotarł do finału. Tomson i Baron zasiadający w jury wybierając ze swojej drużyny między Mikołajem a Sarą Egwu-James, wybrali Sarę, która ostatecznie wygrała program. Wtedy Mikołaj opuścił program, a my porozmawialiśmy z jego mamą Dominiką Jabłońską, która w kwietniu mówiła nam, że chcą aby Mikołaj doskonalił swoje umiejętności i skupił się nad swoim rozwojem. Pisaliśmy o tym pod tym linkiem. Mikołaj swój talent wokalny rozwija w pracowni muzycznej Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim pod okiem Joanny Nehring-Roszkowskiej. Tuż po zakończeniu przygody z programem "The Voice Kids" Przemysław Górski, burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie obiecał 12-latkowi wsparcie w nagraniu pierwszej płyty.