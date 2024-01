Miliony złotych dla Grudziądzkiego Spichlerza. Po przejściowych problemach znowu ruszą projekty aktywizujące kobiety, seniorów i młodzież

Do jakich grup docelowo będą skierowane działania aktywizacyjne i na czym będą one polegały? - Stawiamy na wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy ale także w życiu rodzinnym i społecznym. Myślimy choćby o tworzeniu i wspieraniu klubów rodzica, ale też wielu innych działaniach - wylicza Janina Józefiak. - Chcemy też dotrzeć do młodzieży ponieważ to młodzi ludzie są podstawą miasta. Myślimy o klubach młodzieżowych, organizacji zajęć dodatkowych, wyszukiwaniu i rozbudzaniu talentów wśród młodych. I także naszym priorytetem są seniorzy. W mieście działają już kluby seniora, Centrum Międzypokoleniowe, a my mamy zamiar wyjść do tej grupy z ofertą innowacyjną by jeszcze bardziej rozbudzić aktywność starszych, samotnych ludzi, by jak najdłużej mogli funkcjonować samodzielnie we własnych domach, aby odsunąć w czasie wizję spędzania starości w domu pomocy społecznej czy bycia zdanym na pomoc najbliższych.