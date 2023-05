Minikowo. Ogromne korki na krajowej "10" i tłumy gości. Tak było na targach "Lato na wsi – święto smaku i tradycji" [nowe zdjęcia]

Szczególnie bogata była w tym roku oferta ogrodnicza. Niemal każdy opuszczał Minikowo z siatkami pełnymi roślin. Jak ciepłe bułeczki rozchodziły się np. sadzonki pomidorów – 5 zł za sztukę. Powodzenie miały także rośliny ozdobne. Za begonie w zależności od odmiany i wielkości zapłacić trzeba było od 3 do 12 zł. Aksamitki kosztowały 3 zł, goździk wieloletni 9 zł, stokrotka afrykańska 8 zł. Dorodny krzak magnolii to wydatek rzędu 150 zł.

- Z Bydgoszczy do Minikowa jechałem 70 minut. Problemy zaczęły się jeszcze przed Strzelewem – relacjonuje sytuację na DK nr 10 jeden z kierowców.

Nie brakowało zarówno wystawców, jak i kupujących. Kto na przyjazd do Minikowa wybrał przedpołudniową porę, liczyć się musiał jednak z korkami.

Dzieje się w Minikowie! Targi "Lato na wsi" to święto wielbicieli kwiatów i jedzenia

- Przygotowując miejsce trzeba pamiętać, że to roślina wymagająca przestrzeni – przestrzegał potencjalnych nabywców magnolii sprzedawca. Jak co roku chętnie kupowano na targach lilie, cena cebulki wahała się od 5 do 8 zł za sztukę.