Minister Łukasz Schreiber o listach w regionie: - Chyba nie ma jakichś wielkich zaskoczeń

Na liście do Sejmu Koalicji Obywatelskiej, „jedynką” w Koninie został Michał Kołodziejczak, lider Agrounii o czym poinformował Donald Tusk. To zaskoczyło nawet działaczy Platformy, a wkurzyło - i to dosłownie - działaczy Agrounii, którzy zarzucili Kołodziejczakowi, że jest „judaszem polskiej wsi”. Dlaczego Donald Tusk wpuścił na listy KO, działaczy Agrounii? To najbardziej egzotyczny sojusz w polskiej polityce. Były przewodniczący Rady Europejskiej zaprosił na listy człowieka, który rozjeżdżał traktorem flagę UE i nazywał ją „łaszkiem”. Raptem dwa miesiące Kołodziejczak mówił, że „Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu, zrobił z nas kraj koczowniczy”. Teraz panowie padają sobie w ramiona. To pokazuje, że w PO nie liczą się żadne wartości, czy program. Tusk zgromadził wokół siebie politycznych bulterierów, dla których hasłem wyborczym jest 8 gwiazdek. I w tym kontekście Kołodziejczak do tej ideowej pustki Platformy pasuje. Zdradził wieś, zdradził rolników i swoich ludzi w regionach, którzy masowo palą dziś koszulki i flagi Agrounii. Zdradzeni mogą się czuć także niektórzy politycy PO, którzy ślepo realizowali rozkazy Tuska, a w zamian za to jedynkę otrzymuje dziś ktoś, kto Tuska lżył jeszcze kilka tygodni temu.

Decyzja Tuska o sojuszu z Kołodziejczakiem, będzie miała konsekwencje dla całej opozycji? Dla którego ugrupowania przede wszystkim? W mojej ocenie Tusk przelicytował. Liczył na to, że Kołodziejczak przyciągnie do PO nowych wyborców, szczególnie rolników. Tymczasem mamy falę niezadowolenia zarówno wśród zwolenników Agrounii, jak i Platformy. Rolnicy, którzy popierali Kołodziejczaka stawiają go w ogniu krytyki. W wyborach poprą PiS, może także PSL i Konfederację. A wyborcy Platformy? Czy przełkną, że liderem listy jest sympatyk Rosji, który współpracował z narodowcami i chciał wypędzić Balcerowicza z Polski? Być może przełkną, bo latami przymykali oczy na ideologiczne wolty samego Tuska – od zdjęć ze świętymi obrazkami i audiencją u Papieża, do zwolennika aborcji. Ale nie zdziwię się, jeśli ci bardziej progresywni wyborcy postawią na Lewicę.

A dlaczego wpuścił na te listy Bogusława Wołoszańskiego, kontakt operacyjny SB? Ponieważ w PO roi się od agentów i komunistów. Jednym z założycieli Platformy Obywatelskiej był Andrzej Olechowski, który nawet nie krył się z tym, że był agentem komunistycznych służb, do czego przyznał się w oświadczeniu lustracyjnym. Ministrem w rządzie Tuska był Michał Boni, znany SB jako TW „Znak”. Boni przez lata wypierał się swojej przeszłości agenturalnej, jednak jego kłamstwa wyszły na jaw. Polityków PO, którzy przez lata służyli komunistom – w charakterze agentów czy członków PZPR – było naprawdę wielu: Iwona Śledzińska-Katarasińska, Zbigniew Ćwiąkalski, Kazimierz Kutz... To przecież Platforma zaprosiła na listy wyborcze postkomunistów. W wyborach do PE w 2019 roku, dostali 30 proc. „jedynek”. W końcu to Tusk obiecuje, że przywróci esbeckie przywileje, które zabrał PiS. W tym kontekście – czy może dziwić obecność Wołoszańskiego na listach PO? Nie, on jest wśród swoich. Jest jednak rechotem historii, że 34 lata po „upadku komuny” w polityce debiutuje agent SB.

Wreszcie, w miniony czwartek opozycja zawarła pakt senacki, ale na liście 100 kandydatów znalazło się tylko kilkanaście kobiet. A w marszu, 1 października Platforma chce „walczyć” o przestrzeganie praw kobiet w Polsce. Także powstanie tego senackiego paktu ogłosiło 12 liderów opozycji, bez żadnej kobiety... W piątek Prawo i Sprawiedliwość ogłaszało swoje hasło wyborcze – Bezpieczna Przyszłość Polaków. Prezentowali je prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Elżbieta Witek, minister Mariusz Błaszczak i europoseł Beata Szydło. Pełen parytet. Natomiast ogłoszenie paktu senackiego opozycji to konferencja dwunastu mężczyzn. Co deklarował niedawno lider Platformy Donald Tusk? „Moim marzeniem jest, by na listach PO połowa pierwszych miejsc była dla kobiet, połowa dla mężczyzn”. Dziś wiemy, że w przypadku kandydatów do Senatu, to obietnica bez pokrycia. Na 51 kandydatów, PO ma 14 kobiet. Z PSL-u jest jedna, a z Polski2050 nie ma żadnej. Lewica wystawiła 3 kandydatki na 15 kandydujących. Widać więc wyraźnie, że opozycja nie walczy o prawa kobiet czy parytety, tylko o mandaty i swoje interesy.

Jedni wskazują, że pakt senacki to jednak sukces, inni – że porażka. A według Pana?

W mojej ocenie to forma wyborczego oszustwa. Z jednej strony opozycyjne partie startują do niższej izby parlamentu z osobnych list, mówią o jakiś różnicach programowych, ale już do izby wyższej idą razem. Jest to podszyte jakimś fałszem. My się jednak na to, nie oglądamy. Wyciągnęliśmy wnioski z poprzednich wyborów do Senatu. Przedstawimy mocne kandydatury. Kończymy tworzyć silne listy wyborcze także do Sejmu. Idziemy po zwycięstwo. PiS jest gwarantem bezpieczeństwa Polaków - militarnego, energetycznego, ekonomicznego i żywnościowego. Taką politykę prowadziliśmy 8 lat i chcemy ją kontynuować.

Po burzliwej debacie, 233 głosami "za" przy 211 głosach "przeciw", Sejm poparł wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum 15 października, w dniu wyborów parlamentarnych. Natomiast Donald Tusk zadeklarował, że je "unieważnia". Co – według Pana - motywuje szefa PO do takich zachowań i jakie mogą być skutki takiego apelu?

Tusk chyba uwierzył, że był królem Europy, a teraz kiedy z misją do Polski wysłali go jego partyjni przełożeni z Niemiec uważa się za – no właśnie kogo? Za kogoś, kto może jednoosobowo unieważnić referendum? Za kogoś, kto może siłowo usuwać urzędników ze stanowisk? To pokazuje jego całkowity brak poszanowania dla konstytucji i prawa. Nie szanuje także referendum i nie liczy się ze zdaniem Polaków. Zresztą ideę referendum PO ośmiesza konsekwentnie od lat. Pamiętamy referendum Komorowskiego, rozpisane naprędce po przegranej z Andrzejem Dudą w I turze wyborów. Pamiętamy słynne cztery razy "tak" Platformy. PO domagała się wprowadzenia JOW do Sejmu, likwidacji Senatu, zniesienia immunitetów poselskich oraz obniżenia VAT. Na marginesie - później zrobiła wszystko odwrotnie. Natomiast te 750 tysięcy podpisów, które zebrała pod petycją o referendum w momencie objęcia władzy, po prostu zmieliła.