Wybory do PE w Kujawsko-Pomorskiem. Partie publikują listy kandydatów

Wśród działaczy Platformy Obywatelskiej od początku mówiono powszechnie o kandydaturze Krzysztofa Brejzy, który ma mandat europosła (za Radosława Sikorskiego, który z fotela w Parlamencie Europejskim zrezygnował, by zostać ministrem spraw zagranicznych w nowym rządzie Donalda Tuska). Nie było pewności, co do pozostałych nazwisk.