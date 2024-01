Młoda Lewica w Grudziądzu wnioskuje o reaktywacje jadłodzielni bądź ustawienie lodówek społecznych

Lewicowi działacze swoją inicjatywą podzielili się w piśmie do prezydenta Macieja Glamowskiego. - Zwracamy się w nim z propozycją rozpisania konkursu dla fundacji, stowarzyszeń które mogłyby zgłosić się aby stworzyć i prowadzić takie miejsca. Podobne rozwiązania już funkcjonują w innych samorządach - wyjaśnia Mateusz Orzechowski. - Fundacje dbają o to by było czysto, by nie było przeterminowanej żywności, ale również o promocję takich miejsc.