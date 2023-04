Cała klasa w areszcie! Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

- Młodym kierowcom wydaje się, że są nieśmiertelni, że mogą wszystko. Ale to nieprawda, co udowadniają wypadki z ich udziałem. Zagrożeń jest bardzo dużo. Za zachowania niezgodne z prawem grożą poważne sankcje. Być może niektórzy z was zostaną kierowcami zawodowymi, a to bardzo odpowiedzialna profesja. Może nie wszyscy wiedzą, że nawet pokusa sfałszowania zapisy tachografu w ciężarówce może się skończyć więzieniem – przestrzegał Krzysztof Nowak, naczelnik Wydziału Inspekcji.