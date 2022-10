Mogiły pośród drzew na Kujawach i Pomorzu. Często zapomniane. Warto zapalić tam świeczkę

- Nie tylko cmentarze są miejscami wiecznego spoczynku, ale też lasy, które wielokrotnie były świadkami ludzkich tragedii, a nawet strasznych zbrodni. Powszechnie znane miejsca mordu często znajdują się przy większych miastach, jak Barbarka pod Toruniem czy Dolina Śmierci w bydgoskim Fordonie. To tam podczas hitlerowskiej okupacji odbierano życie mieszkańcom miast, tylko za to, że byli Polakami lub Żydami – przypomina Honorata Galczewska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Jak przypomina Honorata Galczewska – są też miejsca mordu w pobliżu miejscowości Mniszek i Grupa koło Świecia, gdzie w lesie życie straciło ok. 10 tys. ludzi – to drugie na Pomorzu (po Piaśnicy k. Wejherowa, 12-14 tys. ofiar) miejsce pod względem liczby zamordowanych ludzi. Niekiedy zbrodni dokonywano w wielu miejscach, jak na przykład w lasach obecnego Nadleśnictwa Skrwilno, gdzie spoczywa ponad 3 tys. ofiar hitleryzmu. Własną Dolinę Śmierci (tzw. Pola Igielskie) mają mieszkańcy Chojnic i okolic, gdzie Niemcy rozstrzelali ok. 2 tys. Polaków. Zdecydowana większość to ludzie w tamtych czasach aktywni społecznie i politycznie, inteligencja.