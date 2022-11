Monika Susłyk z Bydgoszczy z debiutanckim singlem. Posłuchajcie "Co przyniesie jutro" [zdjęcia, video]

„Piosenka powstała w Bydgoszczy podczas przejazdu tramwajem. Bezpośrednią inspiracją do stworzenia tekstu była rozmowa telefoniczna z przyjaciółką, która przechodziła właśnie mały kryzys w toksycznej relacji. Kiedy pokazałam mojemu zespołowi tekst, muzykę i pomysł na aranżację, wiedzieliśmy, że to będzie nasz pierwszy singiel, totalnie różny od tego, co do tej pory pokazywałam światu”.