Most nad Zgłowiączką we Włocławku zostanie przebudowany. Wybrano wykonawcę inwestycji

Tak będzie wyglądał most nad Zgłowiączką po przebudowie

Tyle firm chciało przebudować most nad Zgłowiączką we Włocławku

Najtańszą ofertę złożyła firma Mosty Kujawy Krzysztof Szymański ze Smólnika. Prace wyceniła na nieco ponad 8,5 mln zł. Firma WANT z Tczewa złożyła ofertę na 9,5 mln zł. Nieco wyższą kwotę, bo 9,8 mln zł chce firma HUSAR Budownictwo Inżynieryjne z Włocławka. Najdroższą ofertę złożyła firma STRABAG z Pruszkowa. Proponowana przez nią kwota opiewała na 10,2 mln zł.

Miasto za najkorzystniejszą uznało ofertę złożoną przez spółkę WANT z Tczewa. Wyceniła prace na nieco ponad 9,5 miliona złotych brutto. To o prawie 4 miliony złotych więcej, niż miasto planowało przeznaczyć na zadnie. Brakująca kwota ma być pokryta z budżetu miasta. Warto jednak zaznaczyć, że na wspomniane zadanie Włocławek pozyskał blisko 6 mln zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. „WŁOCŁAWEK - MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, zgłoszonego do Programu „Rozwój Lokalny”.