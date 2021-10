Tak będzie wyglądał most nad rzeką Zgłowiączką we Włocławku [wizualizacje] Joanna Maciejewska

Most nad rzeką Zgłowiączką we Włocławku zyska nowe oblicze. Po przebudowie odzyska swój historyczny wygląd sprzed 1914 roku. Firma, która wygrała postępowanie na opracowanie dokumentacji, przygotowała wizualizacje. Zobaczcie, jak będzie wyglądał most w ciągu ulicy Wyszyńskiego we Włocławku.