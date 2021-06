Motocykle oficjalnie wjadą między zagajniki? Jest odpowiedź Lasów Państwowych

Pasjonaci przyrody nie dowierzają, że to możliwe. Miłośnicy off-roadu przyklaskują Lasom Państwowym, które – jak komentują - „wreszcie otwierają się na potrzeby różnych środowisk”.

Choć wielu uznało to fake news, a nawet podszywanie się pod Lasy w celu wyłudzenia danych osobowych (ankieta jest bardzo szczegółowa) sondaż nie jest fikcyjny. Lasy Państwowe rzeczywiście zwróciły się o zbadanie gruntu do Biura Badań Społecznych Question Mark „aby lepiej poznać motywacje i sposoby uprawiania off roadu”. W jakim celu? „Opinia będzie bardzo ważna dla określenia, jakie potrzeby wiążą się z tym sposobem spędzania czasu i jakie są oczekiwania środowiska off-roadowego m.in. w zakresie dostępności miejsc i tras” - czytamy w ankiecie.