"Musimy dać sobie szansę". Abramczyk Polonia po rozmowach kontraktowych

- Mecz ze Starem w Bydgoszczy, potem rewanż w Gnieźnie i mecz w Łodzi to nasze być albo nie być - przyznaje szef Polonii. - Jeśli pogubimy punkty, zabraknie nas w play off. Ja wierzę, że damy radę, choć znów mamy pod górkę. Tym razem straciliśmy aż dwóch zawodników, potencjalnych liderów. Cierpliwie czekamy na ich powrót, niczego nie chcemy przyspieszać, bo zdrowie jest najważniejsze. W takiej sytuacji wynik sportowy schodzi na drugi plan, więc obaj żużlowcy powinni teraz po prostu skupić się na sobie. My tymczasem musimy zrobić wszystko, by na czas ich nieobecności zabezpieczyć inne sprawy. Musimy dać sobie szansę, zrobić wszystko co można, by wygrać mecze ze Starem i Orłem Łódź. Stąd rozmowy transferowe i szukanie zastępstwa - dodał Jerzy Kanclerz.