Na Kujawach i Pomorzu będzie coraz chłodniej. To podmuch arktycznego powietrza

Jeszcze w wtorek 2 maja przy zachodnim wietrze na termometrach w regionie zobaczymy paradoksalnie więcej niż 1 maja, bo maksymalnie 17 stopni Celsjusza (w cieniu). Ale w środę będzie już wiało z północy i powietrze ogrzeje się zaledwie do 13-14 stopni. Podobnie będzie we czwartek. Jeszcze gorzej, zwłaszcza w kontekście majowego wypoczynku, zapowiadają się piątek (11 stopni) i sobota (10).

Wiatr z cieplejszych kierunków

Także w niedzielę 7 maja nie będzie można mówić o znaczącej poprawie, skoro słupek rtęci sięgnie 11- 12 kresek powyżej zera. Ale wiatr zacznie już zmieniać kierunek z północnego na północno-wschodni i wschodni, co nazajutrz przyniesie nam w regionie wzrost temperatury do 14 stopni. We wtorek 9 maja dmuchnie dokładnie z południa...

- W przyszłym tygodniu jest szansa na większe ocieplenie, może nawet na 17 – 20 stopni Celsjusza. I może zimni ogrodnicy będą w tym roku cieplejsi niż zwykle, może natura już powoli wyczerpuje swój zasób chłodu – zastanawia się Rafał Maszewski.