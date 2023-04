Zanim powstanie most

Marszałek wyjaśnił, że w przyszłości w tym miejscu ma powstać most, ale póki co musi nam wystarczyć prom. To jednostka bezpieczna, która uzyskała wszystkie certyfikaty i dopuszczenie do żeglugi śródlądowej i to co jest najważniejsze - do przewozu osób i samochodów. Kwestie bezpieczeństwa są na najwyższym poziomie. Prom obsługiwany jest przez profesjonalnego armatora i zabezpieczony jest przez WOPR.