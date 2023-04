Na Kujawach i Pomorzu jeszcze jest chłodno, ale weekend ma być typowo wiosenny

Maksymalna temperatura prognozowana na poniedziałek nie będzie jeszcze zachwycająca – to 13 stopni Celsjusza. Za to we wtorek ma być 15 stopni.

Od czwartku coraz cieplej

Słupek rtęci znów pójdzie w dół

To jednak wszystko na co będzie stać Matkę Naturę, bowiem już w nocy z niedzieli na poniedziałek, przy spadającym ciśnieniu atmosferycznym (ok. 1002 hPa) wiatr zmieni się na zachodni, popada. W dzień także będzie deszczowo a słupek rtęci w termometrach podniesie się tylko do 13 kreski.