Na Kujawach i Pomorzu powiało wiosną, więc wymieniamy opony. Będzie bezpieczniej

Ceny usług ciągle rosną

Zdaniem Dobrego Mechanika - za każdy cal felgi powyżej 16 cali dopłacimy u wulkanizatora średnio 24 zł. Za wymianę opon na feldze aluminiowej do 16 cali zapłacimy średnio 143 zł, na feldze aluminiowej 17-calowej będzie to 165 zł, przy 18-calowej 186 zł, a przy 19-calowej będzie to już 211 zł. Największe koszty poniosą właściciele felg aluminiowych w rozmiarze 21 cali i większych – średnia cena na sezon wiosenny 2023 to 264 zł. Podwyżka nie ominęła felg stalowych - koszt wymiany opony wyniesie 120 zł.

Kierowcy szukają oszczędności

- Widzimy, że kierowcy szukają oszczędności - wybierają tańsze części, ale też odkładają naprawy na później. Jednocześnie ceny w warsztatach wzrosły, co jest wynikiem rosnących kosztów stałych, jak utrzymanie lokalu, wyższe wynagrodzenia pracowników, czy droższe części. Wszystko to sprawia, że kierowcy coraz uważniej podejmują decyzje o wyborze warsztatu – komentuje Filip Goździewicz , członek zarządu DobryMechanik.pl.

Co jeszcze warto zrobić w aucie na wiosnę

-Wymiana opon to pierwsze co kierowca powinien zrobić, aby bezpiecznie przywitać wiosnę. Ale to nie wszystko. Co prawda tegoroczna zima nie była sroga, ale trudne warunki do jazdy zdarzały się. A wtedy szybciej zużywają się pióra wycieraczek, zawieszenie, degradują się płyny eksploatacyjne – przestrzega Lech Świątek, właściciel firmy motoryzacyjnej w Bydgoszczy, były utytułowany kierowca rajdów torowych.