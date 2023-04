Wielkanoc na drogach Kujaw i Pomorza. Wóda szumi w głowie, gaz do dechy i jest pięknie… Do czasu!

Już w poprzednią Wielkanoc obowiązywał zaostrzony taryfikator mandatów, zaś w tę dopiero co minioną za wykroczenia groziło więcej punktów karnych. Ten przepis wszedł w życie dokładnie 17 września 2022 roku. Mimo to wielu zmotoryzowanych jeździło tak, jakby ich prawo drogowe nie dotyczyło. Dopiero po zatrzymaniu za popełnione wykroczenie następowała jakaś refleksja.

Wciąż jeździmy za szybko

Jak pili, tak piją

- Trudno zrozumieć tak wielką niefrasobliwość, skoro sankcje za to przestępstwo, jeśli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila alkoholu, są naprawdę dotkliwe. Przecież zwyczajnie nie warto tego robić – kontynuuje aspirant sztabowy.

Przypomnijmy: automatycznie ma się zatrzymane prawo jazdy, a o dalszym losie sprawcy decyduje sąd. Kary to wysoka grzywna, czasowe zatrzymanie uprawnień (za recydywę może być dożywotnie), wysoka grzywna, a poza tym na 2 lata można trafić do więzienia. W więzieniach i aresztach śledczych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy kary odbywa średnio ponad 600 kierowców, większość za alkohol.

Ludzie reagowali na pijanych

Wiosna będzie zachęcać

Przed nami, po chwilowym ochłodzeniu w środę i czwartek, powrót typowo wiosennej aury, co będzie zachętą do podróży na wszelkiego rodzaju jednośladach – od motocykli po rowery, elektryczne hulajnogi i tzw. urządzenia transportu osobistego (UTO).

Motocykl nie ma poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa, a mimo to wielu entuzjastów tych szybkich maszyn nie uruchamia zwojów mózgowych, nie bierze pod uwagę zasad fizyki, ani przepisów ruchu drogowego, a to często kończy się tragicznie. Ta krytyczna uwaga z reguły nie dotyczy wszakże użytkowników chopperów, motocykli predysponowanych do turystyki, czy jak kto woli do drogowej włóczęgi.