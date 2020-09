Na „Święcie Śliwki” w Strzelcach Dolnych atrakcji nie zabraknie. Znamy program wydarzenia

Na śliwkowe święto do Strzelec Dolnych od lat przyjeżdżają tłumy. W tym roku impreza odbędzie się już po raz 20. Jubileusz miał być okazały, niestety z powodu pandemii zrezygnowano z niektórych planów. M.in. z rejsów statkiem po Wiśle. Powód? Trudno by było zapewnić chętnym bezpieczeństwo sanitarne.

Powidła i śliwki w roli głównej

Do niedawna nie było nawet pewne czy święto dojdzie do skutku. Dziś wiadomo już, że spokojnie wybrać się możemy w weekend do Strzelec Dolnych na zakupy. Na pewno warto. Jak co roku zaopatrzyć się będzie można nie tylko w słynne strzeleckie powidła i świeże śliwki niemal prosto z drzewa czyli produkty firmowe tego wydarzenia oraz posmakować innych lokalnych przysmaków. - Oferta jarmarku - słyszymy w Strzelcach - jest dużo bogatsza.

- Dla bezpieczeństwa stoiska ustawione zostaną co 2 metry. Z tego powodu wystawców będzie nieco mniej niż zwykle, ale zadbaliśmy o różnorodność branż – zapewnił nas Jan Iwanowski, który wraz z żoną Anną jest pomysłodawcą i organizatorem „Święta Śliwki” w Strzelcach Dolnych. Już dziś zaprasza mieszkańców regionu na pokazowe smażenie powideł w tradycyjnych kotłach kuprowych i posmakowanie dawnej kuchni wiejskiej. - Każdy z uczestników będzie mógł doświadczyć ile ciężkiej pracy wkładamy w każdy słoiczek naszych pysznych powideł – mówi Jan Iwanowski.