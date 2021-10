Na terenie Gminy Grudziądz ma powstać przetwórnia odpadów. Wójt Rodziewicz:- Nie będzie tu wysypiska! Mieszkańcy:- Brawo!

Jasno dali wyraz temu, że sprzeciwiają się takiej inwestycji. Spodziewają się, m.in. nieprzyjemnej woni rozprzestrzeniającej się na wiele kilometrów, obawiają skażenia środowiska. W piśmie skierowanym m.in. do władz Gminy Grudziądz napisali: "istnieje duże prawdopodobieństwo, iż kompostowanie odpadów przyciągnie w tej rejon wiele owadów i gryzoni, które mogą być uciążliwe dla lokalnej społeczności". Ponadto mieszkańcy obawiają się pożarów, do których w ich ocenie może dochodzić na terenie przetwórni.

Kto by chciał mieć za płotem składowisko odpadów?

Fakt złożenia wniosku do starosty o wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów przez prywatnego przedsiębiorcę, potwierdził Kazimierz Sobótka, kierownik wydziału środowiska i budownictwa w Starostwie Powiatowym. - Wniosek wpłynął pod koniec sierpnia, ale ze względu braków formalnych wezwaliśmy zarząd firmy do ich uzupełnienia i tak też się stało. W tej chwili jesteśmy na etapie rozpatrywania wniosku, a co za tym idzie uznania zasadności bądź nie - wyjaśnia Kazimierz Sobótka.