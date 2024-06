Na to narzekają pacjenci z woj. kujawsko-pomorskiego. Wysyłają skargi do rzecznika

Te naruszenia zgłaszają pacjenci

- W woj. kujawsko-pomorskim najczęściej dochodziło do naruszenia prawa pacjenta do świadczeń medycznych, przede wszystkim w zakresie dostępności i jakości. Także w zakresie bezpieczeństwa udzielanych świadczeń, polegającym na braku podjęcia lub podjęciu niewłaściwego, lub niepełnego leczenia bądź badania – poinformował Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Pacjenci zgłaszali też odsyłanie ich z SOR-u, bez wykonania odpowiednich badań. Wskazywali na przeprowadzanie niepełnej diagnostyki, na naruszenie prawa do godności i intymności - poprzez przyjmowanie na korytarzu lub w gabinetach, przy otwartych drzwiach... Poprzez badanie, w obecności innych osób. Podczas udzielenia jednego ze świadczeń zdrowotnych, lekarz zlecił położnej skrępowanie nóg pacjentki w czasie, gdy środki farmakologiczne nie spełniły jeszcze swojej roli. Tylko w 2022 roku RPP odnotował 1 580 naruszeń prawa pacjentów, do poszanowania intymności i godności.

Co z dokumentacją medyczną?

Liczba zgłoszeń dotyczących podmiotów leczniczych, złożonych przez pacjentów do RPP w całej Polsce, to: w 2021 - 129 731, w 2022 – 99726, w 2023 – 90 878. W pierwszych miesiącach 2024 – 1 400.

Raport RPP - za 2023, jest przygotowany. Natomiast z tego - za 2022 wynika, że spora część skarg dotyczyła naruszenia prawa dostępu do dokumentacji medycznej. Przykład: Pacjentka upoważniła swoją córkę do wglądu do swojej dokumentacji medycznej, więc wniosła ona o jej udostępnienie i wykonanie fotokopii. Szpital zobowiązał córkę do złożenia pisemnego oświadczenia, ale w efekcie nie udostępnił jej dokumentacji medycznej matki.

Rzecznik Praw Pacjenta ustalił, że w tej sprawie doszło do naruszenia prawa pacjenta do dokumentacji medycznej – w uzasadnieniu zauważył, że „ dokumentacja medyczna jest formą kontroli procesu udzielania świadczenia zdrowotnego oraz poszczególnych czynności medycznych wchodzących w skład tego procesu. Podmiot leczniczy będąc zobowiązanym do wytworzenia, prowadzenia i zabezpieczenia dokumentacji medycznej, jest zobowiązany do udostępniania dokumentacji w przypadku, gdy pacjent bądź osoba uprawniona tego zażąda”.