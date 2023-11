Nadchodzi Boże Narodzenie 2023. Ile gwiazdor, śnieżynka i sprzedawca choinek zarobią w tym sezonie?

360 złotych na rękę na czysto może zarobić na godzinę gwiazdor. Szef stawia jednak warunki: to będzie zajęcie na samą Wigilię, a pracownik odwiedzi trzy domy w ciągu tej godziny.

Uczeń V klasy technikum w Bydgoszczy dorabia sobie jako gwiazdor do wynajęcia już trzeci rok z rzędu. W zeszłym roku za jedną wizytę w prywatnych domach dostawał około 100 zł, z tym że pracował tylko do godz. 15 w Wigilię. Zdziwił się, gdy w tym roku na portalu darmowych ogłoszeń zauważył ofertę pracy właśnie dla gwiazdora, a tam widniała stawka 360 złotych netto za godzinę. To była umowa o dzieło, a obowiązywałaby jeden dzień, właśnie w Wigilię. Bydgoszczanin zadzwonił pod podany numer.

Praca dla gwiazdora na Boże Narodzenie 2023

- Okazało się, że tyle zarobię, jeśli zgodzę się pracować późnym popołudniem i wieczorem 24 grudnia, a w ciągu 60 minut odwiedzę aż trzy rodziny, czyli za wizytę zapłacą mi 120 zł - mówi chłopak. - Fakt, adresy były blisko siebie, na jednym osiedlu, ale na innych ulicach. Nie dałbym rady pojawić się w trzech mieszkaniach w godzinę w tak krótkim czasie. Obliczyłem, że każda wizyta trwałaby maksymalnie 15 minut, a na dojście do następnej rodziny miałbym nie więcej niż 5 minut. Niewykonalne. Zrezygnowałem.

Przypatrujemy się stawkom, jakie można zarobić w firmach tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2023. Kto chce popracować jako gwiazdor w Bydgoszczy, otrzyma za jedną wizytę od 80 zł na rękę (np. za wizyty w przedszkolach i klubach dziecięcych, przy czym wizyty odbywałyby się w godzinach pracy tych placówek w tygodniu przed świętami) do 130 zł na rękę za odwiedziny w samą Wigilię (np. po godz. 16.00).

Hostessy, które przebiorą się za śnieżynki albo aniołki i będą sprzedawały w bydgoskich galeriach handlowych opłatki albo kartki świąteczne, mogą liczyć na jakieś 22 zł netto na godzinę. 10 zł więcej za godzinę proponuje biuro pracy dla mieszkanek Torunia i okolic. Tutaj natomiast śnieżynka będzie pracowała w duecie. To znaczy: zostanie asystentką gwiazdora i wspólnie pokażą się przynajmniej w dwóch przedszkolach, a każda wizyta potrwa nie dłużej niż godzinę. Plus, że pracownica dostanie strój śnieżynki na własność.

Sprzedawcy karpia, sprzedawcy choinek

Sprzedawcy choinek także są poszukiwani. Kandydaci spod Włocławka i Radziejowa są potrzebni do pracy od 2 do 23 grudnia włącznie. Będą oferować jodły, sosny i świerki na targowiskach w okolicy. Za trzy tygodnie pracy, przez sześć dni w tygodniu, 8-10 godzin, dostaną po 2700 zł brutto, czyli prawie 2000 zł na rękę, bo to na umowę zlecenie. Pracodawca zapewnia darmowy dojazd.

Sprzedawca karpia jest z kolei potrzebny na bazarach m.in. na terenie Bydgoszczy. Pośrednik pracy oferuje mu zatrudnienie od 6 do 23 grudnia oraz umowę o dzieło. To będzie praca zmianowa, w godz. 7.00-13.00 albo 11.00-17.00, oprócz niedzieli. Przewidywany zarobek: 3000 zł brutto, zatem jakieś 2700 zł netto. Pracodawca przygotuje jeszcze zachętę: darmowe ryby, które wręczy pracownikowi dzień przed Wigilią. Obowiązuje jednak limit: do 5 kilogramów na osobę.

