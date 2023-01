Nagrody wojewody kujawskiego dla sołectw. Wycieczki do Warszawy, Gdańska i Poznania za zorganizowanie obchodów Święta Niepodległości

Jesienią wojewoda Mikołaj Bogdanowicz ogłosił konkurs dla sołectw na najlepsze upamiętnienie Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Znamy już wyniki. Nagrodami są wycieczki do Warszawy, Gdańska i Poznania, obejmujące nie tylko zwiedzanie miast, ale również muzeów czy miejsc związanych z historią Polski.

Wśród nagrodzonych jest wiele sołectw z powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego. Laureatami nagród I stopnia (wycieczki do Warszawy) zostały m.in. sołectwa: Parchanie, Sławsk Wielki, Suchatówka, Wierzbiczany. Nagrody II stopnia (wycieczki do Gdańska) przyznano m.in. sołectwom: Chrosno, Dąbrówka Kujawska , Gnojno, Parchanki, Piechcin, Szczepanowo, Żalinowo

Nagrodami III stopnia (wycieczki do Poznania) zostały uhonorowane m.in. sołectwa: Cieślin, Dąbrówka, Gogółkowo, Jacewo, Krzekotowo, Sławęcinek.