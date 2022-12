Wycieczki dla 47 kujawsko-pomorskich sołectw. W nagrodę za patriotyczne świętowanie

47 sołectw otrzymało nagrody w formie wycieczek do miejsc pamięci narodowej w Gdańsku, Warszawie i Poznaniu. - To szczególne wycieczki, wielopokoleniowe. Babcia, dziadek, dzieci i wnuczęta spędzają weekend razem, to ciekawe przeżycie – mówił Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, gdy zachęcał do udziału w konkursie.