Najlepsi polscy młociarze wracają do Polski i mają kolejne marzenia

O tym, jak mocny jest polski rzut młotem najlepiej świadczą słowa Wojciecha Nowickiego. Młociarz InPost Team, choć w Eugene odbierał srebrny medal mistrzostw świata… delikatnie narzekał na swoje rzuty.

– Rzuciłem 81 metrów, na pewno mogło być dalej, gdybym technicznie lepiej zakręcił. Jakoś nie czułem dziś dobrze tego młota, byłem przygotowany na pewno na dalsze rzuty. Ale nie można narzekać, bo 81 i srebrny medal to też jest dobrze. Fajnie stoi się na podium takiej imprezy, gdy jest ono w dwóch trzecich biało-czerwone. Kolejny raz pokazaliśmy światowy poziom – mówił Nowicki.

Fajdek, po raz piąty z rzędu stojący na najwyższym stopniu podium cieszył się, że choć pierwsze złoto wywalczył dziewięć lat temu to wciąż staje się lepszym zawodnikiem. – Wydaje mi się, że każde mistrzostwa mają to do siebie, że pięć razy zdobyć medal nie jest łatwo, tym bardziej złoty. Oczywiście pamiętam każdy konkurs mistrzostw świata. Fajnie, dziewięć lat dzieli pierwsze złoto od piątego. W Eugene miałem życiówkę w eliminacjach i życiówkę w finale, więc jest świetnie.