Najlepsze przepisy na Wigilię i Boże Narodzenie 2023. Pomysły także od Magdy Gessler i Anny Starmach

Składniki na 1 porcję:• 400 g gotowej mieszanki na zupę grzybową, marki OERLEMANS „Kuchnia Eksperta”• 50 g suszonych grzybów• 1 cebula• 1 litr bulionu jarskiego• 100 ml śmietany do zup (30 proc.)• 60 g mąki• 80 g masła• sól, pieprz, czosnek• natka pietruszkiCebulę kroimy w drobną kostkę, podsmażamy na maśle do zeszklenia. Obniżamy temperaturę, dodajemy mrożoną gotową mieszankę na zupę grzybową, podsmażamy. Namoczone kilka godzin wcześniej w zimnej wodzie grzyby, najlepiej borowiki, odsączamy, wody jednak nie wylewając, bo przyda nam się później. Odsączone grzyby kroimy w drobną kostkę, dodajemy do warzyw. Następnie dolewamy po trochu uprzednio przygotowany bulion jarski, jeszcze raz zmniejszamy temperaturę i pozwalamy się naszej zupie powolutku grzać przez około godzinę, dodając jeszcze sól i pieprz do smaku, a jeśli ktoś lubi – także czosnek. Możemy też dodać nieco wody, w której moczyły się grzyby, co podniesie smak i aromat zupy. Gdy warzywa będą miękkie, a wywar nabierze intensywnego smaku, dodajemy jeszcze śmietany, hartując ją najpierw odrobiną gorącego wywaru, by się nie zwarzyła. Jeśli ktoś lubi można też jeszcze zaciągnąć zupę odrobiną mąki, oczywiście też uprzednio rozprowadzonej gotującą się zupą. Na koniec, gdy zupę nalejemy już na talerze, możemy ją jeszcze podsypać dla koloru i smaku, odrobiną drobno posiekanej świeżej natki pietruszki.