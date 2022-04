Najlepsze smaki są z lasu. Z Kujaw i Pomorza może zasmakować wytrawny dip z mirabelki Agnieszka Romanowicz

- Naturalne produkty pochodzenia leśnego, zarówno te roślinne - owoce czy zioła, jak i zwierzęce – mięsa z dzika, jelenia czy sarny, to najlepszej jakości kategoria żywności spod znaku „bio” - zachwalają Lasy Państwowe. Paweł Dubiel

Rusza ogólnopolski konkurs Lasów Państwowych „Natura od kuchni” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich. Do 5 tys. zł trafi do organizacji, które przygotują najciekawsze propozycje wypromowania zdrowej żywności z polskich lasów. Najlepsze przepisy trafią do książki kucharskiej. Gospodynie z naszego regionu już mają ciekawe pomysły.