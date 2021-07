Nasza żywność przekracza granice nawet w czasie pandemii. Bo przedsiębiorcy nie dali za wygraną. Także z Kujaw i Pomorza

Współpraca sprzed lockdownu

Precyzuje jednak, że nie miała ona wpływu na dotychczasowe kierunki eksportu, bo w czasie pandemii nie przyjmowano gości w zakładzie, także tych zainteresowanych wywozem towaru poza Polskę.

A chojnickie przedsiębiorstwo sprzedaje mięso do USA (głównie mrożony boczek i żeberka), Kanady, do Włoch, a także do krajów azjatyckich (m.in. stópki wieprzowe). - Ostatnio coraz więcej eksportujemy także do Afryki - dodał Andrzej Skiba. - To obiecujący kierunek.