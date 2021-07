Natura i rower to jedność. Tylko rusz się z domu i poznaj Kujawsko-Pomorskie

Zobacz wideo: Bezpieczeństwo nad wodą. To musisz wiedzieć!

Już w sobotę 3 lipca przedstawimy pomniki przyrody w okolicach Inowrocławia, Mogilna i Żnina. 10 lipca będą to okolice Włocławka, zaś 17 lipca Grudziądza i Torunia. Kolejne wydanie sobotnie ukaże się 24 lipca i wtedy otworzymy przez Czytelnikami zielone oblicze Borów Tucholskich i czekających tam na turystów pomników przyrody. Na koniec, a zatem 31 lipca, nasz rower dotrze w knieje Puszczy Bydgoskiej, by i tam z wysokości jego siodełka przyjrzeć się temu co wyjątkowego, godnego uwagi, stworzyła Matka Natura.

I aby od razu wprowadzić Państwa w temat, warto przypomnieć, że pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.