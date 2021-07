Natura rzuca kajakarzom kłody pod wiosła. Na Brdzie nie będą usuwane, bo to rezerwat

Pan Grzegorz i czterech innych kajakarzy z Bydgoszczy, Poznania i Gdańska, którzy w weekend 26-27 czerwca uczestniczyli w supermaratonie na Brdzie (128 km) poświęcili na pokonanie zwałowiska 45 minut. Grzegorz Rajewski powiadomił Tucholski Park Krajobrazowy.

- Przyjęliśmy zgłoszenie. Lada dzień odpowiednio oznakujemy to miejsce i będziemy je monitorować – uspokaja Remigiusz Popielarz, dyrektor Tucholskiego Parku Krajobrazowego, instruktor kajakarstwa i ratownik wodny. - Podpłynięcie pod zwałowisko może być niebezpieczne dla początkujących wodniaków, ale sama przenoska brzegiem jest na tyle dobra, że nie trzeba bardziej radykalnie ingerować w to, co natura uczyniła. Przypomnę, że cała dolina Brdy od Woziwody do Piły Młyn jest rezerwatem.