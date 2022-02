Naukowiec z UMK broni studentów informatyki: - Ktoś musiał powiedzieć „dość”

W pana liście do prorektor UMK padły bardzo mocne słowa. Czy magister krytykujący władze uniwersytetu nie czuje się jak mrówka wobec lokomotywy?

Trochę tak to wygląda. Ale przecież ten list nigdy by nie powstał, gdyby była jakaś reakcja ze strony uczelni na poprzednie wydarzenia. Od listopada zgłaszam te problemy formalnie, choć w różny sposób sygnalizowane były od lat. Trzy roczniki muszą ustać wspólny termin, bo wciąż tego egzaminu nie zdają. Wiele osób się żali, że nie może podejść do egzaminu inżynierskiego, który jest na czwartym roku (a egzamin z systemów operacyjnych - na drugim), bo ciągle ten egzamin oblewa.

Zna pan argumenty drugiej strony – o roszczeniowych studentach, niskim poziomie i konieczności utrzymywania poziomu?

Znam, ale akurat tej sprawy nie da się tak zakwalifikować. Żeby było jasne – nie chodzi o poziom wiedzy. Studenci są blokowani przez kaprys egzaminatora. Nie może być tak, że za tę samą odpowiedź jeden student dostaje 0 punktów, a inny 1 (bo profesor wprowadził punktację zero-jedynkową). Mój apel jest apelem pracownika wydziału, a nie studentów.