Nawozy sztuczne są drogie, więc niektórzy rolnicy chcą przestawić gospodarstwa na produkcję ekologiczną

On jest rolnikiem ekologicznym od 2017 roku, ale już kilka lat wcześniej próbował uprawiać bez stosowania sztucznej chemii. Najpierw robił swego rodzaju doświadczenia na własnych polach, a gdy coś się nie udawało, korzystał z wiedzy i doświadczenia innych. - Nie skoczyłem na głęboką wodę - zauważa. - Byłem ostrożny.

Szukają alternatywy

Zauważa, że ostatnio więcej rolników konwencjonalnych szuka alternatywy. Jego zdaniem wiąże się to z bardzo drogimi nawozami sztucznymi i innymi chemicznymi środkami, które podnoszą koszty produkcji.

Podobnie spostrzeżenia ma Agnieszka Dobosz-Idzik, kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie: - Alternatywy szukają przede wszystkim właściciele mniejszych, konwencjonalnych gospodarstw - liczących do dziesięciu hektarów. Widzą, że nawozy sztuczne są drogie. Poza tym interesuje ich wsparcie jakie będzie można otrzymać na produkcję ekologiczną w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Wielu z nich na początek zamierza wydzielić część gospodarstwa na produkcję bio.

- Ze mną kontaktują się także właściciele dużych gospodarstw, którzy chcą się dobrze przygotować do przejścia na produkcję ekologiczną i szukają np. maszyn do usuwania chwastów - dodaje gospodarz z Kołodziejewa. - I to jest właściwe podejście.